A Casa é Sua: saiba qual o melhor consórcio para você

Nesta terça-feira (20), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, recebeu o consultor Alessandro Rodrigues, da empresa Portal Consórcios. Durante a entrevista, Rodrigues destacou a importância dos consórcios como uma ferramenta eficaz de planejamento financeiro para aquisição de bens e serviços.

O consultor explicou que o consórcio é uma forma inteligente de se programar para adquirir bens e serviços desejados. Segundo ele, essa é a principal finalidade do consórcio, que está diretamente ligado ao planejamento financeiro. Embora muitas pessoas considerem guardar dinheiro, o consórcio se apresenta como uma alternativa mais eficiente. "O consórcio envolve um grupo de pessoas que compartilham o mesmo objetivo e se reúnem para se autofinanciar. A gestão desses grupos é realizada pelas administradoras de consórcios", afirmou.

Ele também detalhou o papel do Grupo Canopus, representado pelo Portal Consórcios, em Três Lagoas. O Grupo Canopus tem a sede em Cuiabá (MT), e uma filial em São José do Rio Preto (SP). O consultor esclareceu que a função do Grupo é fomentar e possibilitar que as pessoas que se unem em busca de um bem ou serviço sejam contempladas com o crédito.

Sobre o Portal Consórcios, Rodrigues mencionou que a empresa está no mercado desde 2019 e destacou o diferencial do consórcio como uma opção de crédito adicional para os clientes. "Quando iniciamos, trabalhávamos apenas com financiamentos tradicionais de veículos. Introduzimos o consórcio como uma alternativa para oferecer mais opções aos clientes que desejam adquirir um veículo", explicou.

Ele ressaltou que, além dos consórcios para veículos, a empresa também oferece consórcios para uma variedade de produtos e serviços, incluindo imóveis, motos, caminhões, viagens e tratamentos estéticos. "O consórcio abrange uma ampla gama de opções, e, embora nosso carro-chefe seja o consórcio para veículos, atendemos outras áreas de mercado com a mesma eficiência".

A empresa está localizada na loja Portal Veículos, na avenida Capitão Olinto Mancini, número 3356, no bairro Parque Mangueiras., em Três Lagoas.

