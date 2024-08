Lukscolor promove treinamento e capacitação em Três Lagoas

Capacitação, conhecimento e muitas novidades. É o que a equipe da Lukscolor de São Paulo apresentou para clientes e consumidores, em Três Lagoas, nesta semana. A empresa tem uma trajetória de 35 anos no mercado e, há pelo menos, 18 anos atua junto às empresas, no município, com os melhores produtos de qualidade.

“Estamos reunindo mais de 300 pessoas desde os empresários, vendedores internos, externos, construtores, pintores. Foram seis dias de eventos produtivos, em Três Lagoas. A região tem uma representatividade positiva, podemos dizer que estamos na liderança do mercado por aqui”, disse o gestor comercial da Lukscolor, Alberto da Costa, ao destacar que a empresa atua em mais 20 lojas de materiais de construção e outras 12 lojas de tintas, na cidade.

Confira como foi o encontro da Lukscolor em Três Lagoas: