TVC na Rua: chuvas deixam casas alagadas e ônibus escolar atolado em Três Lagoas

Fortes pancadas de chuvas caíram no domingo (14) e nesta segunda-feira (15), em Três Lagoas, e causaram transtornos em vários bairros da cidade. Entre as principais ocorrências estão ruas alagadas, árvores caídas e casas inundadas.

Moradores compartilharam vídeos de como ficou o interior da casa deles após as chuvas. Alunos da área rural de Três Lagoas também ficaram prejudicados após ônibus escolares ficarem atolados em meio a lama e poças com água.

Entre os principais bairros atingidos pelas fortes chuvas estão o Vila Haro e Vila Alegre. O volume de chuva registrado nos últimos dois dias ultrapassou os 100mm, uma quantidade que, normalmente, é esperado ao logo de todo o mês de abril.

Os bairros com obra de drenagem e pavimentação em andamento são: Vila Haro, Vila Alegre, Jardim Oiti, São Carlos, Jardim Alvorada, Vila Nova, Vila Maria, Ferroviários, Conjunto Hortênsias e Jardim Acácias, além das avenidas Custódio Andrews e Jary Mercante, uma das mais afetadas.

O entorno da 2ª Lagoa e o Distrito do Arapuá também estão com obras. Já a Chácara Imperial e a região do Guanabara estão recebendo obras de macrodrenagem. Os bairros Violeta 1 e 2, Chácara Eldorado, Vila Verde, Itamarati e Osmar Dutra também devem receber obras de drenagem e pavimentação.

A Prefeitura de Três Lagoas informou que está trabalhando para reparar os dados provocados pelas intensas chuvas e pediu a colaboração e compreensão da população, enquanto é restaurado a normalidade nas vias afetadas.

Além disso, é importante destacar que a prefeitura vem trabalhando para que problemas como esses sejam amenizadas, com obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade, que sempre sofreram em períodos de fortes chuvas.

