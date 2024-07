TVC na Rua: colmeia de abelhas em poste de iluminação coloca em risco moradores

Um morador da Rua Urias Ribeiro, no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas, registrou a presença de uma colmeia de abelhas em um poste de energia elétrica.

Preocupado com a alta temperatura do poste e o calor, ele teme que as abelhas possam atacar crianças, pessoas e animais que passam pelo local.

A equipe de reportagem do Grupo RCN contatou o Corpo de Bombeiros, que enviou militares para isolar a área, e a concessionária de energia, que deve providenciar a remoção da colmeia com pessoal especializado.

