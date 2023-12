TVC na Rua: cruzamento no bairro Paranapungá recebe sinalização após reclamação

Após a denúncia de um morador sobre a rua Querubim Pereira dos Santos, esquina com a rua Fariza Zaguir, a Prefeitura de Três Lagoas tomou medidas para corrigir a falta de sinalização adequada. O morador relatou que a ausência da placa de 'pare' no cruzamento havia causado vários acidentes.

A rua em questão, localizada no bairro Paranapungá, tornou-se cenário de preocupação para os motoristas devido à falta de sinalização adequada. No cruzamento, apenas um lado da faixa estava marcado com a placa de 'pare', causando confusão para quem trafegava pelo local.

