Marina Ruy Barbosa estrela campanha de verão da Melissa

A Melissa se uniu à atriz e embaixadora da marca, Marina Ruy Barbosa, para lançar a linha de alto verão “Melissa Hits”. Com uma paleta vibrante, a coleção reúne alguns dos modelos mais populares da marca e está disponível em 400 lojas pelo país. São cinco opções de calçados, incluindo o Free Platform Thong, um chinelo de plataforma leve; o Melissa Harper, uma sapatilha com tela translúcida; a papete tratorada Melissa Towny; e o slide Cozy M Lover Platform. Para os apaixonados pelos clássicos jelly shoes, a coleção também apresenta o Melissa Station 79 Platform II, uma plataforma de 9 cm em cores marcantes. Os novos modelos já podem ser encontrados nas lojas Melissa, no aplicativo e no site oficial da marca.