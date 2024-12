Mocha Mousse será a cor do ano de 2025

Dezembro traz um dos momentos mais esperados pelos apaixonados por moda, beleza e tendências: a revelação da cor do ano pela Pantone, referência mundial em classificação de cores para diversos setores, como a indústria e o mercado têxtil. Nesta quinta-feira (05/12), a empresa anunciou a tonalidade escolhida para 2025: Mocha Mousse!

Em entrevista ao portal WWD, a diretora executiva do Pantone Color Institute destacou o caráter multissensorial da cor: “Escolhemos essa tonalidade por sua capacidade de evocar sensações, sugerir um sabor irresistível e sua versatilidade. Além disso, ela cativa também pelo apelo ao paladar e olfato.” Ela ainda mencionou o crescimento dos tons de marrom na moda, citando exemplos como Kamala Harris e It Girls como Alexa Chung. Durante viagens ao Brasil e à Itália, a diretora percebeu o destaque que o marrom vinha ganhando nas coleções de moda. “Claro, eu não podia revelar o que já sabíamos, mas essas conversas nos confirmaram que estávamos no caminho certo. Há muito interesse pela família dos marrons.”