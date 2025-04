O jeans rasgado está de volta.

Após o auge do minimalismo trazido pelo conceito de luxo silencioso, com peças refinadas como vestidos de corte reto e calças de alfaiataria, a moda agora abraça novamente o maximalismo vibrante dos anos 2000. E, no centro dessa tendência, está a calça jeans rasgada, que foi destaque em uma década marcada por reviravoltas no estilo. Hoje, assim como naquela época, a peça desperta amores e desavenças.

Durante seu último desfile para a Versace, Donatella Versace apresentou calças jeans com cortes estratégicos e sutis. A Dolce & Gabbana seguiu a mesma linha, apostando em modelos com desgastes cuidadosamente planejados. Já a Private Policy investiu em designs com furos aparentes, enquanto a marca parisiense Egonlab. explorou calças de cintura baixa com rasgos proeminentes.