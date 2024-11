O verde-oliva vai atualizar os seus looks de verão

O verde-oliva está se firmando como a grande aposta para os looks de verão. Já consagrado nas passarelas internacionais durante a temporada de inverno e queridinho entre diversas it girls, esse tom promete brilhar também nos dias mais quentes. De marcas icônicas como Ferragamo, Fendi e Gucci a designers emergentes da moda contemporânea, o verde-oliva aparece em peças variadas, como calças e vestidos fluidos.

Com sua versatilidade e elegância atemporal, a cor se adapta perfeitamente a diferentes ocasiões, transitando do casual ao sofisticado, do dia para a noite. Seu tom terroso, que lembra o marrom, é mais suave do que o verde-floresta, garantindo um toque discreto e moderno ao visual.