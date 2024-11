Os melhores tênis para usar com calça social neste verão

Tênis deixaram de ser exclusividade para produções esportivas! A proposta da vez é usá-los com calças sociais, uma combinação que surpreende, mas funciona de forma incrível. Essa tendência, vinda diretamente das grandes capitais da moda, equilibra o estilo casual e a sofisticação, criando um visual descomplicado e contemporâneo que já se tornou indispensável no guarda-roupa de muitas mulheres.

Esse conceito se alinha ao athleisure e à elegância prática que dominam as ruas e passarelas. A mistura de tênis esportivos com peças refinadas continua em alta, provando que unir o conforto ao requinte é a melhor escolha. Marcas como Tommy Hilfiger, Louis Vuitton e Dior são exemplos claros de como essa estética se consagra temporada após temporada. E para quem busca um descanso do salto alto, os tênis, combinados às roupas certas, elevam o look sem esforço.

Caso esteja em dúvida sobre como aderir a essa tendência, confira sete ideias de combinações infalíveis para arrasar em qualquer ocasião:

Tênis esportivos combinados com calça preta clássica de pregas.

Modelo Adidas Samba em preto, contrastando com uma calça branca de pregas.

Converse branco tradicional acompanhado de calça risca de giz com pregas.