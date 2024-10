Senna: série da Netflix ganha trailer

Às vésperas do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a Netflix lançou nesta terça-feira (29 de outubro) o trailer da minissérie Senna, protagonizada por Gabriel Leone, que interpreta o lendário piloto brasileiro Ayrton Senna. Dirigida por Vicente Amorim e Júlia Rezende, a série, com 6 episódios, explora a trajetória do piloto desde a infância até o trágico acidente que tirou sua vida em uma corrida na Itália, em 1994. Além de Leone, o elenco inclui Alice Wegmann como Lilian de Vasconcelos, Gabriel Louchard como Galvão Bueno, Hugo Bonemer como Nelson Piquet, Julia Foti como Adriane Galisteu e Pâmela Tomé como Xuxa. A minissérie estreia mundialmente na Netflix em 29 de novembro, para aqueles ansiosos pela sua chegada.