Concessão da Rota da Celulose passa por ajustes antes de novo edital

A concessão da Rota da Celulose, que abrange rodovias da região leste de Mato Grosso do Sul, passou por ajustes e terá um novo edital publicado nos próximos dias. A decisão foi tomada na 35ª reunião do Conselho Gestor de Parcerias, e o documento estará disponível no site do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE).

A remodelação do projeto inclui mudanças no cronograma de investimentos, a criação de contornos urbanos e vias marginais em trechos urbanos, além de ajustes na projeção de tráfego e receita.

Segundo o EPE, órgão responsável pelos estudos da concessão, as alterações foram feitas após consultas ao mercado.