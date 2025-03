Preso pelo Choque neste mês, homem volta a roubar e faz cliente refém

Um homem de 43 anos foi preso na noite de terça-feira (12) após assaltar uma farmácia e fazer um cliente refém durante a fuga, no bairro Guaicurus. Com diversas passagens por roubos e violência doméstica, ele já havia sido detido pelo mesmo crime no dia 6 deste mês, mas acabou solto antes da audiência de custódia.

O assaltante rendeu funcionários e clientes, levando cerca de mil reais em dinheiro. Na fuga, ele obrigou um dos clientes a dirigir para ele sob ameaça de morte, apontando uma arma para sua cabeça. Depois de percorrer parte da cidade, o criminoso mandou o motorista parar e fugiu a pé.