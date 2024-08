Capital tem 5 mil vagas para esta segunda-feira

A semana começa com 5.014 oportunidades de emprego disponibilizadas pelas fundações de trabalho em Campo Grande. Só a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 3.066 vagas nesta segunda-feira (12), na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) são 1.948 vagas.

Entre as vagas disponibilizadas pela Funsat estão: advogado previdenciário (1); ajudante de açougueiro - comércio (234); fonoaudiólogo geral (2); promotor de vendas (22) e vendedor porta a porta (130). Para conferir todas a vagas, clique aqui.

Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. É importante levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, o celular deve estar com bateria e recarga, para acesso aos dados. A Funsat funciona das 7h às 17h.

Já entre as vagas disponibilizadas pela Funtrab estão: auxiliar de limpeza (163); carreteiro - motorista de caminhão carreta (100); consultor de vendas (13); eletricista de manutenção de linhas elétricas (16); motorista de caminhão (49) e vendedor interno (62). Há 132 vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 25 para estágio, direcionadas a estudantes de cursos do ensino superior ou médio. Para conferir todas as vagas, clique aqui.

Os interessados podem comparecer à sede da Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, a Fundação funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h00, para concorrer às vagas e requerer seguro-desemprego.

