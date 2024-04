Citricultura em MS recebe investimentos da iniciativa privada

Mato Grosso do Sul conta atualmente com 2 mil hectares de plantio de limão, laranja e tangerina, com projeção de ampliar em mais 1,8 mil hectares, considerando as áreas de cultivo nas unidades de produção, que são cadastradas na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Durante o CBN Agro desta sábado (13), os agrônomos Roberto Aparecido Salva e Rubens Stamato Júnior, falaram sobre a viabilidade técnica e econômica da citricultura no Estado, que deve receber investimentos da iniciativa privada nos próximos anos.

Continue Lendo...

Confira a entrevista na íntegra: