Com ensino bilíngue, escola abre agenda para manifestação de interesse em outubro

A escolha do espaço para a formação educacional dos filhos é uma preocupação das famílias no início do ano, no entanto, quem trabalha com educação diariamente alerta que esta procura deve começar bem antes do início do ano letivo.

Segundo a gerente do Sesc Escola Horto, Marlucy Rodrigues, em outubro, a instituição abre a oportunidade de manifestação de interesse para novas matrículas. E alertou para que as famílias devem deixar para última hora.

Continue Lendo...

“As famílias podem entrar em contato com a gente, ou entrar na página do Sesc MS. Agora, em outubro, a gente já abre este link para a manifestação de interesse, ou ela pode visitar a escola também. Pode ir diretamente à escola, ou pode entrar em contato para fazer o agendamento”, explicou Marlucy.

Na Capital, o Sesc Escola Horto atua desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O método de Ensino Bilíngue possibilita que as crianças desenvolvam rapidamente a fluência na língua, aprendendo o idioma de maneira subconsciente, com aulas 100% em inglês, e não apenas aulas de inglês. Acompanhe a entrevista completa: