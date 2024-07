Conselho Municipal de Saúde excluído das discussões sobre novo hospital

A prefeita Adriane Lopes anunciou ontem, em evento que reuniu diversas lideranças políticas, o lançamento do processo de licitação para a construção do Hospital Municipal de Campo Grande.

O projeto até agora não foi encaminhado para análise e deliberação do Conselho Municipal de Saúde (CMS), a quem cabe dar a palavra final sobre a construção do complexo hospitalar. A estrutura será construída pela iniciativa privada, que na sequência irá alugar o complexo ao município, ao custo inicial de R$ 5 milhões mensais, daqui a pelo menos 24 meses – prazo que segundo a prefeitura será necessário para a conclusão da obra.

De acordo com a prefeita, o hospital terá 259 leitos, sendo 49 de pronto atendimento, 20 de terapia intensiva (10 pediátricos e 10 adultos), e 190 leitos de enfermaria (60 pediátricos, 60 para homens e 70 para mulheres).

A área do complexo será de 15 mil metros quadrados, localizada no Bairro Chácara Cachoeira, região nobre do município.

No local será construído estacionamento com 220 vagas e o prédio terá quatro pavimentos, com subsolo, térreo, primeiro e segundo andares. Segundo a prefeita, o edital de licitação deverá ser publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Município, mas o prazo de 24 meses para a conclusão da obra dificilmente será cumprido.

A demora vai ocorrer em função da burocracia que cerca esse tipo de empreendimento. Elaboração e aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), aprovação e adequação do projeto às normas estabelecidas pela Anvisa e Vigilância Sanitária e intervenção nas vias que darão acesso ao hospital são alguns dos entraves a serem superados pela prefeitura.

