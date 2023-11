Fogo atinge presídio aberto e Casa do Albergado na Capital

Por volta das 9h deste sábado (18), um incêndio foi registrado no Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado de Campo Grande, localizado na Vila Sobrinho, região oeste da cidade.

Foram mobilizadas quatro viaturas do Corpo Bombeiros (CBMS) para o combate as chamas. A Agência do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que 123 internos estavam no local quando o fogo começou num dos galpões da unidade. De longe, era possível ver a fumaça preta saindo do local.

Assim que o fogo foi controlado, cerca de 50 internos foram reconduzidos para o interior do prédio. O restante do grupo foi liberado, já que cumpre pena no regime aberto. No local a segurança foi reforçada durante toda a operação de combate ao incêndio com equipes da tropa da Choque, Polícia Penal, além de outros militares da PM.

O incêndio destruiu completamente dois pavilhões do estabelecimento penal e segundo a Agepen não houve feridos. As chamas teriam começado por causa de um curto circuito num ventilador.

Por volta das 10h30 uma carreta tanque do Corpo de Bombeiros também chegou ao presídio com reserva de água para ajudar nos trabalhos de rescaldo do incêndio.

"Utilizamos aproximadamente 6 mil litros de água e a estrutura do local ficou bastante comprometida. A Perícia foi acionada para apurar as causas e o local foi deixado aos cuidados da Agepen", informou o Antonio Cezar Pereira da Silva - chefe da seção de comunicação do CBMS.

'O prédio será interditado para os devidos reparos. A perícia técnica foi acionada para averiguação do incidente. Após decisão judicial, foi concedido temporariamente regime domiciliar e/ou uso de tornozeleira eletrônica, aguardando futuras deliberações judiciais', diz trecho da nota encaminhada pela Agepen.