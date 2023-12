No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (9), José Marques conversou com o Diretor Executivo do Instituto SOS Pantanal, Leonardo Gomes. O Instituto atua na preservação do Pantanal há 14 anos

Leonardo comentou sobre a Lei do Pantanal e os incêndios recentes que atingiram recentemente o bioma. "Novembro foi o mês de que teve maior focos de incêndio desde quando começaram a fazer os registros. Me perguntam se é uma surpresa, eu acho que é uma novidade, mas não deveria ser uma surpresa, infelizmente. Estamos recebendo influência de vários eventos climáticos", apontou o Diretor Executivo.

Confira o programa na íntegra: