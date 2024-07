Município abre processo seletivo para odontologia e ortopedia

Está aberto o processo seletivo simplificado temporário para odontólogo em diversas especialidades e técnico de imobilização ortopédica. As inscrições são gratuitas, exclusivamente via internet, ficarão abertas no período de 5 a 8 de julho de 2024.

O processo seletivo temporário visa auxiliar no atendimento nos Centros de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo são nove vagas disponíveis sendo:

Odontólogo (Cirurgião Bucomaxilofacial) – 1 (uma vaga);

Odontólogo (Endodontista) – 2 (duas vagas);

Odontólogo (Especialista em Atendimento de Pacientes Portadores de Necessidades Especiais) -1 (uma vaga);

Odontólogo (Estomatologista) – 1 (uma vaga);

Odontólogo (Periodontista) – 1 (uma vaga);

Odontólogo (Protesista) – 1 (uma vaga);

Odontólogo (Radiologista) – 1 (uma vaga)

Técnico de Imobilização Ortopédica – 1 (uma vaga).

Os requisitos para vagas de Odontólogo é ter Curso de Graduação em Odontologia, Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO/MS), não possuir vínculo empregatício ativo em cargo público, privado acima de 20hs/Semanais ou de aposentadoria.

A carga horária é de 20 horas semanais - quatro horas diárias de segunda a sexta-feira - por 12 meses, com remuneração de R$ 3 mil.

Já para Técnico de Imobilização Ortopédica ter Curso de Ensino Médio Profissionalizante Completo ou Curso de Ensino Médio Completo, acrescido de curso de imobilização ortopédica regulamentado, inclusive com estágio. A carga horária é de 40 horas semanais, por 12 meses de contrato e com remuneração de R$ 1,8 mil.

Inscrição é realizada por meio do link.

O edital orienta quanto a responsabilidade do candidato inscrito realizar o acompanhamento da divulgação das informações por meio do Diário Oficial do Município.