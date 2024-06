O mercado voluntário de crédito de carbono e o agronegócio

O mercado voluntário de créditos de carbono e o agronegócio foi o tema do quadro Explicando Direito desta quinta-feira (27). A advogada e sócia do escritório Lima & Pegolo Advogados, Louzianny Moreira, explicou, por videochamada, como funciona esse mercado, as principais práticas que podem gerar os créditos e as oportunidades e vantagens para o agronegócio. Segundo ela, a melhoria da alimentação e o manejo dos dejetos dos animais estão entre as práticas que contribuem para a geração dos créditos.

Confira a entrevista na íntegra: