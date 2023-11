Previsão é de tempo instável acompanhado por rajadas de vento nesta sexta-feira em MS

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a perturbações em vários níveis da atmosfera combinadas ao intenso fluxo de calor e umidade. Uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai também favorece a formação de nuvens e chuvas em todo o estado.

Nos próximos dias, uma frente fria deve avançar e as temperaturas poderão chegar a valores entre 9°C e 11°C em Mato Grosso do Sul. Apesar da redução do fluxo de calor, o fenômeno deve favorecer a formação de tempestades.

Para o final de semana, o Cemtec indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada. Além disso, ainda podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões sul, sudeste, leste e sudoeste do estado.

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul tem enfrentado instabilidades climáticas e o mês de novembro já teve seu início marcado por chuvas. Na última segunda-feira (31), 21 municípios do estado registraram chuva acumulada. Dourados lidera a lista com o maior acúmulo, com 62,8 milímetros, seguida por Rio Brilhante (30,1) e Maracaju (20,8).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliadas às chuvas, intensas rajadas de vento também têm ocorrido no estado. O mês de outubro encerrou-se com ventania e, ainda na segunda-feira, a semana teve início com rajadas de vento que chegaram a 70,9 km/h, na cidade de Bonito. Além disso, no último domingo (30), Itaporã atingiu 88,6 km/h.

*Com informações de Cemtec