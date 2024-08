Reumatismo compromete qualidade de vida de cerca 6% da população brasileira, maioria são mulheres

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SRB), os distúrbios reumáticos comprometem a qualidade de vida de 6% da população brasileira. Deste total, 60% dos casos são mulheres.

Segundo a reumatologista, do Instituto Saviesa, Veruska Atalla as doenças reumáticas englobam mais de 200 tipos de doenças que acometem o nosso sistema musculoesquelético em articulações, tendões, músculos, cartilagens e podendo atingir outros órgãos e outros sistemas.

Continue Lendo...

A médica explicou que as doenças reumáticas podem ser englobadas em dois grandes grupos: um que não tem caráter inflamatório, ou origem autoimune; e outro grupo de doenças reumáticas que tem origem autoimune e provocam inflamação. "É quando aquele paciente tem disposição genética”, ressaltou a reumatologista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As doenças mais comuns dentre as que comprometem o sistema musculoesquelético são: osteoartrite e fibromialgia; entre as autoimunes estão: artrite reumatoide, espondiloartrite e lúpus. Os principais sintomas das doenças reumáticas são dores nas juntas e musculares.

No dia a dia alguns sinais da doença podem passar despercebidos, mas Veruska frisou que os sintomas persistentes precisam ser investigados inclusive para contribuir na obtenção de melhores resultados com o tratamento.

“Na persistência de sintomas por mais de 90 dias é preciso buscar orientação médica. É primordial o diagnóstico precoce. O tratamento mais inicial possível é essencial no bom resultado deste acompanhamento”.

Acompanhe a entrevista completa: