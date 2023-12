Sábado deve ser de tempo instável em MS

A poucos dias para o início do verão, Mato Grosso do Sul segue com previsões de tempo instável. Para este sábado (9), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a indicação permanece para grande parte do estado, podendo ocorrer ainda tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos, que pontualmente podem ultrapassar os 50km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o aviso de perigo potencial para chuvas intensas em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande o dia está ensolarado e a máxima, segundo o Inmet, pode chegar aos 32ºC - com mínima de 23ºC.

Calor na região norte do estado e no Pantanal. As máximas podem chegar a 37ºC em Coxim e 38ºC em Corumbá, com mínima prevista de 24ºC para os dois municípios.

Em Porto Murtinho, mínima de 23ºC e máxima de 36ºC; em Dourados a temperatura devem variar entre 23ºC e 31ºC e em Três Lagoas, entre 24ºC e 35ºC.

* Com informações Governo de MS