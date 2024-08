Semana da computação é realizada na UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus da Capital, é ponto de encontro de estudantes e profissionais durante a Semana de Computação (Secomp) e a Escola Regional de Educação em Computação (EREduComp), que começou segund-feira (12) e segue até sábado (17). Os eventos são organizados pela Faculdade de Computação (Facom), de forma gratuita e aberta ao público, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Os interessados podem realizar a inscrição clicando aqui.

Pela primeira vez, a Secomp integrará a EREduComp, um evento regional focado no ensino e aprendizagem em computação promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, com palestras, minicursos e mesas-redondas sobre temas como inteligência artificial, pensamento computacional e tendências do mercado.

“Este ano, temos uma programação diversificada. Entre os destaques, teremos a palestra de abertura com o professor Virgílio Augusto Fernandes Almeida sobre O papel da computação em um futuro governado por dados e a palestra do Nalvo Franco de Almeida Junior da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect-MS) sobre Investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em Mato Grosso do Sul. Além disso, teremos workshops práticos e mesas-redondas que abordarão temas atuais e desafiadores na computação”, explica a professora da Facom e coordenadora do evento, Liana Duenha.

Ela destaca ainda que a Secomp e a EREduComp proporcionam um espaço para a comunidade universitária discutir, aprender, colaborar e contribuir para o avanço da computação no Brasil. “Além de oportunizar a formação dos estudantes, os colocam em contato com o que há de mais relevante na pesquisa e no mercado de trabalho atualmente, além de prover um ambiente de networking, aprendizado e trocas de experiências”, complementa.

O diretor científico da Fundect-MS, Nalvo Franco de Almeida Junior, abordará como os investimentos em CT&I têm sido fundamentais para o desenvolvimento regional e para a formação de profissionais na área de computação. “Temos hoje cerca de 800 projetos em andamento na Fundect, dos quais aproximadamente 5% são da área de computação. No entanto, vale lembrar que a importância atual da ciência da computação segue cada vez mais crescente em todas as áreas do conhecimento em projetos interdisciplinares, em especial nos últimos anos com o crescimento da Inteligência Artificial, que está transformando a sociedade, aumentando a eficiência, a precisão e a capacidade de inovação em múltiplos setores, demonstrando que a ciência da computação é um campo essencial para o progresso tecnológico e científico”, destaca.

Como parte da programação, a Agência de Internacionalização e Inovação (Aginova) promove uma mesa-redonda sobre mobilidade acadêmica internacional no dia 16 de agosto, às 19h, no auditório 1 da Facom. “Nós vamos abordar as possibilidades de intercâmbio disponíveis para estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. A mobilidade internacional proporciona uma vivência intensa, permitindo que os estudantes façam uma imersão em ambientes culturais e acadêmicos estrangeiros. Temos recebido muitos relatos positivos dos estudantes que retornam dessas experiências, evidenciando que é uma oportunidade única para crescimento profissional, pessoal e humano”, afirma o assessor da Aginova, João Batista Sarmento dos Santos Neto.

Durante o evento, estudantes de graduação e pós-graduação apresentam mais de 40 trabalhos no formato de pôster. As produções serão avaliadas por docentes e os destaques serão premiados.

A programação completa está disponível aqui.

