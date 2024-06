"Um Homem de Legado", Livro traz biografia de 15 homens com trajetórias inovadoras

Na última semana foi lançado em Campo Grande o livro "Um Homem de Legado", obra que reúne a história de 15 homens que contribuem com o desenvolvimento de diversos segmentos, desde a área da saúde à empresas até mesmo no setor da tecnologia, como é o caso do CEO do Grupo Infoshop, Daniel Bianchin.

Daniel é o sócio fundador dos classificados digitais Infoimóveis e Shopcar. Com mais de 20 anos de história, os portais reúnem num só lugar as melhores opções para compra, venda e locação de imóveis, e compra e venda de veículos e acessórios.

O livro é uma inspiração para quem busca construir sua própria história, crescer profissionalmente e como pessoa. A obra conta a história de 15 homens, desde a sua infância até a vida adulta, e mostra como cada um, com sua particularidade, contribuem para a formação da nossa sociedade e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Obra reúne a história de 15 homens de diversos segmentos. Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

O livro é uma produção da Rede Amigos de Negócios. Além de Daniel Bianchin, a obra também conta com a participação de: Carlos Alberto de Assis, Edison Ferreira de Araújo, Flávio Shinzato, Iacir Paulo Rodrigues Azamor, Issam Fares Júnior, Julio Kuroce, Lauro Davi, Marcelo Vinhaes Monteiro, Nelson Passos Alfonso, Reinaldo Azambuja, Renato Lima Ferraz, Ricardo Nantes, Sebastião Damasio Filho, Washington Sanches.