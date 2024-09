Veneza: Arte e Café

O Café Florian, localizado em Veneza na Itália, é um dos cafés mais antigos do mundo, fundado em 1720 por Floriano Francesconi. Originalmente chamado de "Caffè Florian", tornou-se rapidamente um ponto de encontro popular para artistas, escritores e intelectuais da época.

O café foi inaugurado na principal praça, no centro de Veneza, a Praça de São Marcos, e seu ambiente elegante e decorado atraiu uma clientela distinta. Figuras como Casanova, o compositor Richard Wagner, Hemingway, Goethe, Rousseau, Balzac e Proust eram alguns dos que frequentavam esta mítica cafeteria italiana.

O Florian é conhecido por seu interior luxuoso, com espelhos, mármores e pinturas, que refletem a opulência da Veneza do século XVIII.

Ao longo dos séculos, o Café Florian manteve sua reputação como um espaço social importante, onde as pessoas se reuniam para discutir ideias, arte e literatura. O café também foi um testemunho de eventos históricos e culturais que moldaram a cidade e a Itália durante os anos.

Hoje, o Café Florian é não apenas um lugar para desfrutar de um bom capuccino, mas também uma atração turística, preservando a sua rica história e tradição.

A experiência de saborear uma bebida em suas mesas ao ar livre e ouvindo música ao vivo com vista para a vibrante Praça de São Marcos, é um convite a mergulhar na atmosfera única e romântica de Veneza, a cidade do amor.

Eis aqui uma das receitas de sobremesas que mais gosto na Itália:

Tiramisù

Aqui está uma receita tradicional de tiramisù, inspirada no estilo do Café Florian, que é um clássico italiano e combina café, mascarpone e cacau:

Ingredientes:

- 300 g de biscoitos tipo savoiardi (ladyfingers)

- 400 g de queijo mascarpone

- 4 ovos

- 100 g de açúcar

- 1 xícara de café forte (preferencialmente expresso), frio

- 2 colheres de sopa de licor (como Marsala ou rum) - opcional

- Cacau em pó para polvilhar

- Chocolate meio amargo ralado (opcional)

Instruções:

1. Preparar o café: Prepare uma xícara de café forte e deixe esfriar. Se desejar, adicione o licor ao café.

2. Bater as gemas: Em uma tigela, bata as gemas dos ovos com o açúcar até obter um creme claro e espumoso.

3. Adicionar o mascarpone: Adicione o queijo mascarpone à mistura de gemas e açúcar. Misture delicadamente até ficar homogêneo.

4. Bater as claras: Em outra tigela, bata as claras em neve até ficarem firmes. Em seguida, incorpore delicadamente as claras à mistura de mascarpone, usando uma espátula, tomando cuidado para não perder o volume.

5. Montagem: Em um prato ou forma retangular, mergulhe rapidamente os biscoitos no café frio, um de cada vez, e faça uma camada no fundo da forma. Espalhe metade da mistura de mascarpone sobre os biscoitos.

6. Repetir as camadas: Adicione outra camada de biscoitos embebidos em café e cubra com o restante da mistura de mascarpone.

7. Finalizar: Alise a superfície e cubra com filme plástico. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou de preferência durante a noite, para que o tiramisù firme.

8. Servir: Antes de servir, polvilhe generosamente cacau em pó sobre a superfície e, se desejar, adicione chocolate ralado. Corte em fatias e sirva.

Essa receita traz a essência do tiramisù clássico e é perfeita para compartilhar em uma ocasião especial, evocando a tradição do Café Florian. Aproveite!

