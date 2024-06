Adolescente quebra vidro de banheiro em escola que é ex-aluno

Um adolescente de 14 anos de idade foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba na tarde de terça-feira (25) após danificar o vidro do banheiro da escola Manoel Garcia Leal. Conforme a coordenadora da unidade escolar, o adolescente, que é ex-aluno da escola teria entrado no local e quebrado o vidro com um chinelo.

A PM foi até o local e encontrou o garoto na calçada da escola e ele confessou o fato, porém, disse que um amigo havia o empurrado e ele teria dado um pulo, e ele atingiu a cabeça no vidro do banheiro.

O pai dele compareceu na Delegacia de Polícia Civil e acompanhou a confecção do boletim de ocorrência.