Adolescentes são flagrados com droga em escola

Dois adolescentes de 14 e 16 anos de idade foram flagrados com maconha e cocaína nas suas mochilas em uma escola estadual de Paranaíba na tarde de quinta-feira (20), por volta das 14h. O jovem de 14 anos ainda portava um cigarro eletrônico.

Segundo boletim de ocorrência, a diretora da escola disse que chegou no conhecimento da direção que dois alunos estariam com droga na mochila e com isso foi feita identificação deles e por conta própria os encaminhou para a coordenação, em seguida fizeram uma busca nos pertences do adolescente de 14 anos, onde foi encontrado uma porção de maconha e um cigarro eletrônico.

Já com a presença da Polícia Militar no local foi feita busca nos pertences do rapaz de 16 anos, onde foi encontrado cocaína. Diante disso, o Conselho Tutelar, assim como os responsáveis pelos adolescentes foram acionados e todos levados para a Delegacia de Polícia Civil

Conforme a ocorrência foram localizados 10 gramas de maconha e 0,9 gramas de cocaína. Caso foi registrado como portar drogas para consumo pessoal.