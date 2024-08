Associação pede doações para churrasco beneficente em Paranaíba

A "Associação Resgatando Nova Geração" pede doação de alimentos para realizar um almoço beneficente em Paranaíba. O objetivo é angariar recursos para manter o projeto que atende crianças no mini campo do CAP.

O evento será no dia 18 de agosto, com um churrasco no Salão Paroquial Santo Antônio. Cada convite incluirá cinco cartelas de bingo, garantindo a participação dos presentes.

Os interessados em doar podem entrar em contato com José Adalto pelo telefone (67 9 8146 8628) ou Júnior Gaúcho (67 9 8154 8514).

Arenag pede doação de 9 pacotes de arroz, 30 kg de mandioca, 40 kg de tomate, 30 kg de carne moída, 120 kg de carne para assar, 2 kg de sal fino, 3 kg de sal grosso, 10 litros de óleo, 7 kg de cebola, 1 kg de alho e 2 pacotes de cheiro-verde.