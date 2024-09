Candidato Robson Rezende abre rodada de entrevistas nesta quarta-feira

Robson Queiroz de Resende (PL) abre nesta quarta-feira (11) a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal, a partir das 11h10 na rádio Cultura FM 106,3 Mhz, no Jornal do Povo. Robson disputa eleição na chapa Unidos por Paranaíba e tem como vice Roseli Braquiara (União Brasil).

A candidatura de Robson é apoiada pelos partidos União Brasil, MDB e PRTB, além do PL.

Continue Lendo...

Com 732 votos, Robson Rezende (PSDB) foi o candidato a vereador mais votado de Paranaíba nas eleições municipais de 2020; advogado há mais de 20 anos, Robson ao ser eleito destacou a renovação no legislativo municipal como forma de demonstrar o distanciamento das reais reivindicações da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato nasceu em 21 de julho de 1975 e tem 49 anos, é natural de Paranaíba, declarado da cor branca, e possui ensino superior completo, exercendo a atividade de advogado.

Robson Rezende (PL), declarou junto ao TSE (Superior Tribunal Eleitoral) um patrimônio de R$ 2.093.103,60: um prédio residencial de R$ 345.864,09; 6,89 hectares no valor de R$ 41 mil; participação na CAMDA de R$ 3.934,67; de uma chácara em Costa Rica de R$ 5 mil; aplicação renda fixa no BB de R$ 24.085,22; aplicação BB de R$ 18.152,24; cota capital Sicredi de R$ 12.603,16; consórcio BB de R$ 153.245,40; casa residencial de R$ 599.729,87; casa de R$ 30 mil; Fiat Fastback 2024 de R$ 115 mil; depósito em conta de R$ 7.723,27; apartamento em São José do Rio Preto de R$ 159.765,68; caminhonete S10 DDA 2024 de R$ 289 mil; e 133 bovinos de R$ 279 mil.

O seu limite legal de gastos na campanha deste ano é de R$ 1.886.027,25.

O programa terá uma hora de duração, contando com intervalos comerciais a entrevista começará às 11h e 10 minutos e terminará às 12h e 10 minutos. O intuito do jornalismo do Grupo RCN é aprofundar a discussão de temas relevantes ao cargo de prefeito para melhor informar ao cidadão e ao eleitor.

O formato do programa será o de entrevistas individuais com cada candidato(a), realizadas por jornalistas do Grupo RCN, podendo ter a participação de eleitores/representantes da sociedade com perguntas gravadas sobre assuntos de interesse da comunidade local.

A ordem de participação de cada candidato(a)ficou definida em reunião realizada ontem na sede Cultura FM conforme sorteio/comum acordo realizado na presença dos representantes dos partidos.

A próxima entrevista será na quarta-feira (18) com Márgila Leal (PSOL), em seguida Professora Elenita (PT) no dia 18 de setembro e no dia 2 de outubro Maycol Queiroz (PSDB).