Duas empresas são notificadas por atraso na entrega de medicamentos e carne

O Diário Oficial desta quarta-feira traz duas notificações a empresas que venceram licitação na Prefeitura de Paranaíba, porém atrasaram a entrega dos itens que foram vencedores para venderem para a prefeitura.

A primeira empresa é vencedora do Pregão nº 122 /2023, para aquisição parcelada de medicamentos; conforme a publicação, a contratada Goldenplus – Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA está sendo notificada devido ao atraso nas entregas dos medicamentos, cujo o descumprimento está causando transtorno ao Munícipio, e tem o prazo de 48h, para apresentar defesa.

Os medicamentos são destinados à dispensação na Farmácia Básica, para atendimento de pacientes. São 240 frascos de Amoxicilina 50mg/ML+Clavulanato de Potássio 12,5mg/ML; 15 mil comprimidos de Levodopa 200MG+Benzerazida 50MG, 200 bisnagas de Sulfadiazina de Prata, Pasta 1% 30 GR e 100 frascos de Sulfato Ferroso 25MG/ML sol. oral gotas.

Em caso de não apresentação da defesa, manutenção do descumprimento das disposições contratuais ou julgamento desfavorável à versão defensiva, poderão ser aplicada penalidades.

Também foi notificada Zellitec Comercio de Produtos Alimentícios Eireli para fornecimento de carne bovina moída (patinho) destinada à alimentação nas escolas municipais.

A notificação diz que o descumprimento dos prazos de entrega acarreta problemas como o desabastecimento do atendimento da alimentação escolar, prejuízo do planejamento nutricional e descumprimento do cardápio elaborado pelas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação.

O item não foi entregue na data estipulada, enquanto os outros itens referentes às Autorizações de Fornecimento foram entregues, embora também fora do prazo estipulado e por isso foi requerido o cancelamento do item carne bovina (patinho).

A empresa também tem o prazo de 48 horas para apresentar defesa.