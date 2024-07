Homem é preso por tráfico de drogas no bairro de Lourdes

Um homem de 30 anos foi preso na noite de segunda-feira (15) por tráfico de drogas ,a rua Juventino Galdino de Oliveira, por volta das 18h. Foram encontradas na casa dele tablete de maconha, cocaína e crack.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais militares patrulhavam pelo bairro Industrial de Lourdes quando viram dois homens numa possível negociação de drogas nas proximidades do cemitério municipal. Eles tentaram fugir pulando para dentro do cemitério e sucessivamente muros de várias residências, no entanto dois deles foram prontamente seguidos pelos policiais que os detiveram na Rua Juventino Galdino de Oliveira. A dupla tinha 18 anos e outro com 20, e confessaram o intuito de efetuar a compra de drogas.

Os policiais foram atrás do terceiro homem, que eles acreditavam ser o traficante de drogas e conseguiram encontrá-lo na parte externa de uma residência já apontada em denúncias como sendo ponto de venda de drogas.

Ao ver os policiais ele tentou esconder um pacote em suas roupas e desobedeceu à ordem de parada, tentando correr, mas foi contido pelos policiais. Durante busca pessoal, foi constado que o pacote se tratava de uma porção de cocaína.

Durante busca domiciliar foi encontrada em cima de uma cômoda na sala, duas porções de maconha envolvidas em sacos plásticos de cor preta, e ao se direcionarem à cozinha, foi percebido um forte odor de maconha, sendo encontradas dentro do forno de um fogão uma balança de precisão; 67,6 gramas de cocaína; 153,7 gramas de crack; 158,0 gramas de maconha fracionados e um tablete e meio de maconha totalizando aproximadamente 1,1kg.