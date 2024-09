Homem invade apartamento e tenta matar ex-mulher com faca em Paranaíba

Um homem de 27 anos invadiu o apartamento de sua ex-companheira, de 24 anos, e a ameaçou de morte, além de causar danos à propriedade. O relacionamento entre os dois durou cerca de seis meses, mas eles estavam separados há seis dias.

Conforme boletim de ocorrência, o suspeito não aceita o fim do relacionamento e foi até o apartamento da ex-companheira, onde ela estava acompanhada de um amigo.

Após pedir para entrar, o homem entrou no local, visivelmente nervoso e descontrolado, quebrando uma televisão, jogando roupas no chão e desmontando a cama com força.

O suspeito se apoderou de uma faca, puxou a vítima pelos cabelos e ameaçou matá-la, obrigando-a a se abrigar no banheiro.

O homem fugiu do local, levando o celular da vítima.