Homem passa R$ 47 mil para golpista em troca de nudes

Um homem de 47 anos de idade foi vítima de um golpe pela internet e perdeu R4 47 mil em troca de mensagens com um golpista que se dizia advogado. O golpista pedia ressarcimento por uma troca de mensagens e nudes que a vítima teria trocado com uma menor de idade.

Conforme boletim de ocorrência, as conversas iniciaram em 3 de agosto, e o golpista disse que a menor estaria com trauma e o homem acabou fazendo vários depósitos, que totalizaram R$ 47 mil. Os pagamentos foram feitos para as contas de duas mulheres. Quando percebeu que se tratava de um golpe, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil na tarde de terça-feira (13).