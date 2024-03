Incêndio em pizzaria destrói sala de estoque

Incêndio em uma pizzaria de Paranaíba, localizada na rua Major Heliodoro Rodrigues, em frente à Praça da Feira, destruiu o estoque do local, na manhã deste sábado (30).



Segundo informações extraoficiais, funcionários do local viram a fumaça densa e escura e acionaram o Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas. Não houve vítimas.



O local era utilizado para armazenar cadeiras, mesas, e estoque de alimentos para produção de pizzas e lanches. A perícia deve revelar a causa do incêndio e os Bombeiros permanecem no local para fazer rescaldo do incêndio, trabalho que evita a reativação das chamas.

