Marias do Agro tem programação de cursos e palestra em agosto

O grupo Marias do Agro prepararam para o mês de agosto uma agenda de cursos e palestras para as produtoras e produtores rurais. Uma das palestras será sobre sucessão familiar no na terça-feira (06) às 19h na Acip, com Lu Romancini.

Além disso, durante todo o mês, em parceira com o curso de medicina veterinária, será ministrado curso, aberto para todos os interessados nos assuntos, como melhoramento genético, escrituração e índice zootécnico, ganho genético e sumário de reprodutores.

