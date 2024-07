Mulher perde R$ 12 mil em golpe por telefone

Uma mulher de 49 anos foi vítima de um golpe por Whatsapp e perdeu R$ 12 mil, após transferir dinheiro de sua conta bancária para um estelionatário. Ela recebeu uma ligação de Whatsapp informando que seria funcionário do banco que ela tem conta. Na conversa a vítima foi informada que teria ocorrido uma transferência de aproximadamente R$ 12 mil de sua conta e a transação foi efetuada em Guarujá (SP).

Conforme boletim de ocorrência houve orientação do golpista para que a vítima fosse até uma agência do banco, sendo que lá foi realizada uma chamada por vídeo e houve orientação para que no terminal de autoatendimento a vítima fizesse duas transferências de valores que seriam o "cancelamento" da transação efetuada no Guarujá.

Assim a vítima transferiu primeiramente R$ 10 mil e posteriormente R$ 2.300, ambos valores para a conta de um homem. Após efetuar as transferências viu um funcionário da agência do banco em Paranaíba saindo do serviço e então questionou sobre o procedimento, momento em que descobriu se tratar de um golpe.