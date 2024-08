Paranaíba está em alerta para queimadas com volta de onda de calor

Mato Grosso do Sul enfrenta condições de seca – com grau severo, grave e moderado – em todos os biomas presentes no Estado – Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica – e a previsão meteorológica é de que a estiagem vai continuar, aliada a outros fatores que contribuem e intensificam a ocorrência de incêndios florestais.

A expectativa é de que a ocorrência de incêndios florestais seja intensificada durante o mês de setembro, que é considerado o período mais crítico. A previsão é de que até sábado (31), as temperaturas seguem altas, podendo atingir 38°C e as mínimas devem ficar entre 20°C e 26°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 20%.

Não há previsão de chuvas para as próximas semanas. Considerando a temperatura acima dos 30°C, umidade relativa abaixo dos 30% e rajadas de mais de 30km/h, há mais motivos para ficarmos em alerta. Principalmente nas regiões que não queimaram. Hoje são duas equipes em campo percorrendo os locais atingidos e vizinhos.

