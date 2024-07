Paranaíba tem 12 vagas de emprego nesta terça-feira

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) divulga nesta terça-feira (16) que a Casa do Trabalhador em Paranaíba possui 12 vagas de emprego. São vagas para auxiliar de linha de produção (5); consultor de vendas (2); atendente de padaria (1); cozinheiro de restaurante (1); mecânico para manutenção de bomba injetora (1); promotor de vendas (1); e motorista de caminhão (1)

A Casa do Trabalhador fica localizada no piso superior do Paranaíba Shopping e funciona das 7h às 13h. O telefone para contato é 3503 1005.