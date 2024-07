Paranaibenses são enganados por golpistas pela internet

A Polícia Civil de Paranaíba registrou dois casos de estelionato na quinta-feira (10). O primeiro teve como vítima uma mulher de 57 anos, que pagou um falso boleto e perdeu R$ 1.550,29. O caso ocorreu no dia 2 de julho, porém foi registrado no final da tarde de quinta.

Ela compareceu a Delegacia informando que efetuou o pagamento de um boleto, acreditando que o site, o qual havia acessado era o verdadeiro, quando na verdade, se tratava de um endereço falso. Os golpistas fizeram a vítima acessar um site falso, se passando por uma instituição financeira, que a direcionou para uma conversa de bate papo via WhatsApp.

Continue Lendo...

Durante a conversa foram solicitadas informações pessoais da vítima, como documentos e outros, e enviado um boleto para pagamento no valor de R$ 1.550,29, no que a vítima realizou o pagamento no último dia 2, mas, somente tomou conhecimento de ter sido vítima de um golpe uma semana depois, quando recebeu cobranças referentes ao boleto verdadeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O outro caso fez um homem de 27 anos vítima de um golpe ao ser enganado por um estelionatário que o informou que o mesmo havia sido contemplado por uma rifa digital, e que, no

momento em que, era orientado a copiar e colar sua chave Pix, possivelmente, tenha tido seu aparelho invadido, por algum vírus espião, onde o autor passou a ter acesso remoto a seu aparelho telefônico para conseguir saber valores que o mesmo possuía em conta corrente, bem, como o autor conseguiu orientar a vítima a preencher e colocar sua senha na realização de uma transferência bancária via PIX.

O valor transferido foi de R$ 320. Após ter realizado o Pix, o golpista teria debochado dizendo: "Este foi o de hoje”, e, em seguida bloqueou a vítima no WhatsApp.