PM prende homem por disparar arma de fogo em via pública de Paranaíba

Na noite de domingo (14) um homem de 49 anos foi preso portando ilegalmente uma arma de fogo. Ele disparou em via pública após se envolver em um acidente de trânsito. Policiais militares da Força Tática do 13º Batalhão foram chamados para atender uma denúncia de que um indivíduo teria atirado com um revólver em via pública.

De acordo com a polícia, a equipe policial foi até à Rua Joaquim Barbosa de Freitas e encontraram o homem apontado na denúncia. O homem estava em estado visivelmente abalado, informou aos policiais que há pouco teria se envolvido num acidente de trânsito e que o outro envolvido teria passado a ameaçá-lo de morte e que iria o “surrar”. Em frente a sua casa foi empurrado e caiu, momento que temendo por sua vida, buscou sua arma de fogo dentro da casa e atirou, sem intuito de acertar o indivíduo, o qual saiu tomando destino incerto.

Os policiais militares realizaram a apreensão do revolver calibre 32 com seis munições no tambor, uma delas deflagrada, e mais três munições no coldre de couro. O homem não possui autorização para posse ou porte da arma de fogo, bem como não possuía documentos da arma. Assim ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia para as devidas providências legais.