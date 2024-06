Polícia Militar e Civil terão reforço de efetivo para Expopar

As Polícias Militar e Civil em Paranaíba terão reforço de efetivo para a Expopar (exposição Agropecuária de Paranaíba) e Cavalgada Municipal. Além de orientações para aumentar a segurança durante os dias de festa, as polícias reforçam que nesta época do ano aumenta o número de ocorrências de embriaguez ao volante, perturbação do sossego, entre outras.

O comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Ribeiro; delegado Regional, Lucio Barros e o comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão Hoanderson de Sá, explicam como será o trabalho durante os dias de festa.

