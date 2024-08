Rádio Cultura FM realiza rodada de entrevistas com candidatos a prefeito

O Grupo RCN, por meio da Cultura FM Paranaíba 106,3Mhz, promove a cobertura jornalística especial sobre as Eleições 2024 e, como parte desse trabalho, será realizada uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranaíba.

A partir do dia 11 de setembro terá início a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura, devidamente registrados no Tribunal Regional Eleitoral.

Pela ordem do sorteio no dia 11 o candidato Robson Rezende (PL) será entrevistado; no dia 18 a candidata Márgila Leal (PSOL); 25 será Professora Elenita (PT) e no dia 2 de outubro Maycol Queiroz (PSDB).

As entrevistas serão realizadas ao vivo, no estúdio da Cultura FM, dentro do Jornal do Povo a partir das 11h10, devido ao horário eleitoral gratuito.

O programa terá uma hora de duração, contando com intervalos comerciais a entrevista começará às 11h10 e terminará às 12h10.

O formato do programa será o de entrevistas individuais, realizadas por jornalistas do Grupo RCN, podendo ter a participação de eleitores ou representantes da sociedade com perguntas gravadas sobre assuntos de interesse da comunidade local.

O intuito do jornalismo do Grupo RCN é aprofundar a discussão de temas relevantes ao cargo de prefeito para melhor informar ao cidadão e ao eleitor.

A ordem de participação de cada candidato ficou definida em reunião realizada na quarta-feira (27) na sede Cultura FM conforme sorteio de comum acordo realizado na presença dos representantes dos partidos.