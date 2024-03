O vereador Robson Resende em breve deixa o ninho tucano e ingressa oficialmente no PL. No partido ele chega com a possibilidade de disputar a Prefeitura de Paranaíba e é cotado a pré-candidato a prefeito.

Eleito para seu primeiro mandato em 2020 com 732 votos, Robson foi o vereador mais votado de Paranaíba nas eleições municipais de 2020. Atualmente, ele faz parte da oposição ao prefeito Maycol Queiroz (PSDB), junto com Fabiano Agi (PDT) e Sargento Benites (PL).

