Sem chuva há 150 dias, incêndios consomem área rural

Paranaíba não registra chuva há cerca de cinco meses e não há previsão de precipitação nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, quatro cidades do estado não registram chuvas há mais de 100 dias: Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica e Paranaíba.

A semana foi quente em Paranaíba com umidade relativa do ar chegando a registrar alarmantes 8%. A situação fica pior para a saúde aliada à sensação térmica de 44ºC, como foi registrado na quarta-feira (11), com temperatura na casa dos 39ºC.

Na quinta-feira (12) um veículo conjugado com três carretas carregado de eucalipto pegou fogo na BR-158, próximo à praça de pedágio da Way 112, sentido Cassilândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta passou por um incêndio às margens da rodovia e acredita-se que alguma fagulha tenha caído na carga de madeira o que causou o incêndio.

Com o fogo no caminhão, o incêndio atingiu propriedades rurais da região da Vila Raimundo, às margens da BR-158, propagando-se rapidamente pelos pastos secos.

O Brasil passa por um dos mais severos períodos de seca. Nos primeiros 10 dias de setembro, o Pantanal registrou 736 focos de incêndio. O número é quase o dobro do total registrado no mesmo mês do ano passado, quando o bioma teve 373 focos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).