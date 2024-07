Sogra desentende com nora ao buscar pertences do filho após separação

Duas mulheres, sogra e nora, entraram em vias de fato no final da manhã de terça-feira, por volta das 11h50, na rua Maria Vieira Faustino, no Jardim América. A sogra foi até a casa da ex-nora buscar os pertences do filho e a mulher negou a entregar os utensílios.

Segundo boletim de ocorrência, após a separação, a mulher solicitou medida protetiva de urgência na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), e por isso a ex-sogra foi até sua casa retirar objetos pertencentes ao filho e ela se negou a entregar, com isso, entraram em vias de fato e foi preciso intervenção de uma testemunha que estava no local.

Continue Lendo...

A testemunha acalmou as duas até a chegada da Polícia.