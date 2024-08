Tribo da Luta MMA beneficiará duas entidades

Nos dias 23 e 24 de agosto Paranaíba recebe o "Tribo da Luta MMA”, com 13 lutas programadas com participação de nove atletas do município, o evento é beneficente e a renda revertida para a Legião da Boa Vontade e Lar Escola Joana de Angelis. Na sexta-feira (23) acontece a pesagem dos atletas e no sábado (24), o evento oficialmente, na quadra da Escola Estadual Aracilda Cícero Correa da Costa. A entrada será pelo portão em frente à Santa Casa.

O acesso ao local será liberado a partir das 18h. Wendel Oliveira, organizador fala da expectativa de mais uma edição.

