Unidade móvel da Aprosoja realiza coleta de grãos em Paranaíba 

A unidade móvel da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja) realiza nesta semana a coleta de amostra de sementes e fertilizantes para análise em laboratório certificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, de forma gratuita aos associados.

O caminhão é equipado com toda a estrutura de laboratório, obedecendo as diretrizes do MAPA e está estacionado no Sindicato Rural de Paranaíba até às 12h da próxima sexta-feira (12). A partir da coleta, a unidade móvel realiza classificação de grãos com entrega de resultados imediatos.

A unidade móvel estará neste período recebendo amostras de grãos para classificação de propriedades localizadas nos municípios de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência e Cassilândia.

