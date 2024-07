Vacinação antirrábica terá início pela zona rural em Paranaíba

A vacinação contra raiva em Paranaíba terá início pela zona rural em Paranaíba. Durante todo o mês, equipe da Vigilância Sanitária estará nos distritos, nas unidades de saúde, para imunização dos animais. Em todo município a expectativa é que sejam vacinados cerca de 12 mil animais durante toda campanha.

A campanha tem início no dia 1° de agosto. A vacina antirrábica será aplicada de graça, sem necessidade de agendamento. Para receber a vacina, o pet precisa ter mais de quatro meses, estar saudável e, se possível, o dono deve apresentar a carteira de vacinação do animal. Os gatos devem estar em caixa de transporte e os cães com coleira e guia.

A vacinação antirrábica para cães e gatos é realizada ao longo de todo o ano pela Vigilância de Zoonoses. A imunização antirrábica deve ser feita anualmente em cães e gatos, a partir de quatro meses de vida. A raiva é uma doença viral que, normalmente, é transmitida ao homem por mordida, arranhão ou lambida de um animal infectado. A taxa de letalidade entre humanos é próxima de 100%.

A raiva humana transmitida por cães é uma das 30 doenças priorizadas pela Organização Pan-Americana da Saúde para eliminação no continente americano até 2030. O Brasil prevê obter o reconhecimento internacional da validação da eliminação da raiva humana transmitida por cães até 2026.

